С больной древесины на здоровую : в Зауралье осуждён депутат

Курган, , 10:05 — REGNUM Депутат районной думы в Зауралье попался на взятке и махинациях с лесом. За это он поплатился штрафом в 550 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

На суде установлено, что депутат Шатровской районной думы, занимая должность участкового лесничего, дал указание подчиненным сотрудникам подготовить документы на вырубку «здоровых» деревьев, вместо «больных». Хорошая деловая древесина отбиралась для одной из фирм. За это парламентарий 14 июля 2017 года в салоне автомобиля лично получил от представителя фирмы взятку в сумме 64 тыс. рублей. Но потратить деньги ему не удалось — они были оперативно изъяты сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Курганской области.

Суд признал бывшего лесничего и депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Приговором Шатровского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на четыре года.

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