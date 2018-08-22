В горящем в индийском Мумбае высотном здании остаются люди

Мумбаи, Индия, , 09:47 — REGNUM В Индии горит высотное здание. Огонь сегодня утром, 22 августа, вспыхнул на 12-м этаже одного из многоэтажных зданий на юге Мумбая в районе Парел.

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По информации представителя правоохранительных органов, в настоящее время на месте ЧП задействованы 14 пожарных машин и вертолёты.

С крыши при помощи крана были спасены несколько человек. Между тем, до словам очевидцев, на лестничных пролётах остаются заблокированы ещё около 10 человек. Данных о пострадавших и погибших пока нет.

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Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в ресторане в Мумбае произошёл в конце декабря 2017 года. Погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 20 получили ранения. По словам очевидцев, пламя распространилось «в считаные секунды».