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На Гавайях из-за урагана закроют школы

Происшествия

«Все школы и офисы департамента образования штата... будут закрыты»

На Гавайях из-за урагана закроют школы
Уинслоу Хомер. Ураган. 1898

Гавайи, США, 22 августа 2018, 09:43 — REGNUM  На острове Гавайи в Тихом океане из-за приближения урагана «Лэйн» закроются все школы и офисы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования одноименного американского штата.

«Все школы и офисы департамента образования штата… будут закрыты в среду, 22 августа», — отмечается в сообщении департамента.

Отметим, что ураган «Лэйн», сформированный в Тихом океане, достиг пятой категории.

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