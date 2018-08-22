На Гавайях из-за урагана закроют школы

Гавайи, США, 22 августа 2018, 09:43 — REGNUM На острове Гавайи в Тихом океане из-за приближения урагана «Лэйн» закроются все школы и офисы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования одноименного американского штата.
«Все школы и офисы департамента образования штата… будут закрыты в среду, 22 августа», — отмечается в сообщении департамента.
Отметим, что ураган «Лэйн», сформированный в Тихом океане, достиг пятой категории.
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