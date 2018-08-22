Жители Забайкалья учинили самомуд над педофилами

Нерчинск, Забайкальский край, , 09:44 — REGNUM В Забайкальском крае выясняют обстоятельства убийства двух граждан Узбекистана, тела которых были обнаружены закопанными в тайге под Нерчинском. По данным газеты «Вечорка», которая ссылается на заявление одного из участников расправы, речь идёт о самосуде над педофилами: мужчины, подрядившиеся на работу штукатурами в сельскую школу, длительное время растлевали трёх мальчишек-первоклассников.

Страшная правда выяснилась после отъезда гастарбайтеров: местные власти знали о происшествии, но предпочли закрыть глаза. И тогда педофилов нашли местные криминальные авторитеты.

«…Родственники били их ногами, потом сели в машину и уехали. Я думал, все, хватит с них. Но тут услышал голос за спиной: «Отойди». Потом раздались выстрелы. Это Дэн (родственник одного их пострадавших детей) из карабина их расстрелял. Я стою в шоке, я вообще не ожидал такой ситуации», — пояснил участник расправы.

По его словам, тела закопали близ села: вырыли трактором яму и засыпали землёй. По данным регионального СУ СК РФ, обвинение в убийстве предъявлено 34-летнему жителю одного из сёл Нерчинского района.

«На первом же допросе мужчина признался, что в ходе конфликта убил потерпевших из охотничьего ружья, а тела закопал для сокрытия следов совершённого преступления», — поясняют следователи.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу, а сотрудники следственных органов проводят необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, экспертизы ДНК, ряд других.