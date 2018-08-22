Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Киргизии

Бишкек, , 09:33 — REGNUM В Киргизии сейсмологи зафиксировали землетрясение. Информация о сейсмической активности поступила сегодня, 22 августа, от сейсмологической опытно-методической экспедицию комитета науки минобразования Казахстана.

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Как уточнили в пресс-службе МЧС республики, магнитуда составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно 5 км. О пострадавших разрушения не сообщается.

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Напомним, землетрясение с силой в эпицентре 3 балла произошло в Ошкой области Киргизии утром 14 августа. Толчки ощущались в селе Сары-Таш 3 балла, в селах Ак-Босого и Кара-Киндик 2,5 балла. В результате землетрясения жертв и разрушений нет.