Отняла сотни тысяч рублей: в Зауралье судят опекуншу ребёнка-инвалида

Курган, , 09:41 — REGNUM В Курганской области опекунша подозревается в воровстве денег у ребёнка-инвалида. Женщина обвиняется в мошенничестве с причинением вреда в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, в ноябре 2017 года 50-летняя обвиняемая, уже будучи лишённой опекунских обязанностей относительно несовершеннолетнего мальчика-инвалида, закрыла его банковский счёт. Деньги в общей сумме 340 тыс. рублей она сняла в Кургане, предоставив в отделение банка поддельную доверенность о праве распоряжаться финансами ребёнка. О её преступлении стало известно, когда мальчик был зачислен в детский дом.

Вину обвиняемая признала и, по словам следователей, раскаялась в содеянном. Деньги она потратила на покрытие долгов и кредитов, а также на личные нужды. Дело отправлено в суд.

Напомним, в Пермском крае к четырём годам лишения свободы приговорена женщина, которая, взяв под опеку трёх детей-инвалидов, присвоила причитающиеся им деньги, а одну из подопечных довела до комы.

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