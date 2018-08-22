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Инцидент с самолетом в аэропорту Уфы заинтересовал следователей

Происшествия

«Никто не пострадал»

Уфа, 22 августа 2018, 08:59 — REGNUM  Следователи выясняют причины возгорания в левом двигателе пассажирского самолета Ту-204, совершившего 22 августа аварийную посадку в аэропорту Уфы. Об этом сообщили РИА Новости в Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве добавили, что самолет с загоревшимся левым двигателем, выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, сразу же посадили в аэропорту.

«Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал, — говорится в сообщении. — На месте сейчас работает следственно-оперативная группа».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 22 августа самолет Ту-204 экстренно вернулся в аэропорт Уфы из-за возгорания левого двигателя. На борту воздушного судна находились 202 пассажира, никто не пострадал.

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Авиапроисшествия
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