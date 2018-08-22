В Мирнинском районе Якутии подтоплен понтонный мост

Мирный, Якутия, , 08:58 — REGNUM Ливни вызвали повышение уровня воды на реке Малая Ботуобуя в Мирнинском районе Якутии, произошло частичное подтопление понтонного моста. Об этом сообщает 22 августа пресс-центр регионального управления МЧС.

Движение по мосту временно ограничено. Ближайшим населенным пунктом является поселок Новый. Водителей информируют о временном ограничении, людей переправляют через реку на плавсредствах. Тех, кто вынужден прервать путь, обеспечивают горячим питанием.

«Социального напряжения нет. Жизнедеятельность населения не нарушена», — говорится в сообщении.

На переправе дежурят спасатели. В экстренных случаях сообщение между населенными пунктами может обеспечить авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, около ста водителей несколько дней ждут открытия проезда по затопленной понтонной переправе через Малую Ботуобую. Из-за дождей мост всё сильнее уходит под воду, прогонозов о возобновлении движения пока нет.

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