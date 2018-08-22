Число погибших в результате ДТП в Дагестане увеличилось до семи человек

Махачкала, , 08:44 — REGNUM В Дагестане скончался еще один человек — участник ДТП с тремя автомобилями. Таким образом, число жертв аварии достигло семи человек. В больницах остаются еще четверо пострадавших.

Как сообщили в минздраве региона, один из них в крайне тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, еще один — легкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием трех автомобилей произошло 21 августа недалеко от села Геджух Дербентского района Дагестана. В результате столкновения одна из машин загорелась. Сразу на месте происшествия погибли шесть человек. Среди них трое детей.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливается причина ДТП.

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