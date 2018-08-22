В Киргизии двое детей погибли при пожаре в частном доме

Бишкек, , 08:41 — REGNUM При пожаре в одном из частных домов города Токмак в Киргизии погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Отмечается, что пожар произошёл в двухкомнатном доме по ул. Ибраимова, в результате происшествия погибли дети трёх и пяти лет. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения детей с огнем, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в селе Старое Муслюмово на Урале произошёл пожар, в результате которого погибла двухлетняя девочка и её отец, а мальчики пяти и шести лет смогли спастись.

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