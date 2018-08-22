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В городе Пирей в Греции произошел взрыв

Происшествия

Неизвестный положил какой-то предмет у входа в здание

Пирей, Греция, 22 августа 2018, 08:39 — REGNUM  В греческом городе Пирей возле офиса адвоката прогремел взрыв. Пострадали соседние здания и припаркованные поблизости автомобили, сообщает греческое издание «Прото тема».

Инцидент произошел в ночь на 22 августа. По словам очевидцев, у здания остановился автомобиль, из него вышел человек, положил у дверей какой-то предмет, сел в машину и уехал. За этим последовал взрыв.

Адвокат Григориос Тимагенис, чей офис находится в здании, работает в области морского права. Место взрыва оцеплено полицией, начато расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года мощный взрыв произошел в одном из магазинов одежды на юге Афин. Взрывное устройство было заложено у входа в магазин.

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