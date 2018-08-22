Жительница Югры поймана на контрабанде 23 вагонов леса

Ханты-Мансийск, , 08:35 — REGNUM Оперативники Ханты-Мансийской таможни раскрыли контрабанду 23 вагонов с лесом, вывезенным в Казахстан. Общая стоимость пиловочника сосны в объеме более 1 600 кубометров составила более двух миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Руководительнице лесозаготовительной фирмы, уличённой в контрабанде, грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

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