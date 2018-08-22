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В Норильске задержаны члены террористической ячейки

Происшествия

Они призывали людей воевать на стороне бовиков

Норильск, Красноярский край, 22 августа 2018, 08:29 — REGNUM  В Норильске пресечена деятельность ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 августа сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

Члены группировки склоняли жителей региона к участию в вооруженных конфликтах на стороне боевиков. Они призывали людей отправляться в зону боевых действий, кроме того, публично призывали к осуществлению террористической деятельности, пояснили правоохранители.

Организаторы ячейки, исходя из полученной информации, собирались присоединиться к боевикам на территории Сирии и Афганистана. У них изъяты средства связи, книги экстремистского содержания, банковские карты.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Задержанные дают признательные показания, следствие по делу продолжается.

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