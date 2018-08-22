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Трое человек пострадали из-за обрушения лесов в Санкт-Петербурге

Происшествия

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили двое мужчин и 15-летняя школьница

Санкт-Петербург, 22 августа 2018, 08:28 — REGNUM  В Санкт-Петербурге начата доследственная проверка по факту обрушения строительных лесов в Центральном районе города. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что 21 августа в результате порыва ветра обрушилась конструкция возле дома №1 по Большой Морской улице, в результате происшествия травмы различной степени получили двое мужчин и 15-летняя школьница.

«По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер, порывы которого в Петербурге достигают 20 м/с, снес реставрационные леса в арке Главного штаба на Большой Морской улице в центре Северной столицы.

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Происшествия на стройках
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