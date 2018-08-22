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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт

Происшествия

За сутки в регионе потушили 10 лесных пожаров, действуют – 144

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт
skeeze
Лесные пожары

Красноярск, 22 августа 2018, 08:14 — REGNUM  В Красноярском крае 22 августа действуют 144 лесных пожара на площади 369,8 тыс. га. Площадь возгораний в лесах растёт, 21 августа в регионе огнём было охвачено 345,3 тыс. га леса.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки в регионе потушили 10 лесных пожаров на общей площади более 179 га. В тушении были задействованы более 680 человек, 66 единиц техники, 20 воздушных судов.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Северо-Енисейском и Мотыгинском районах. Между тем власти региона заверили, что населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае действуют 144 пожара в лесах

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Лесные пожары — 2018
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