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На севере Венесуэлы развернута операция по оценке ущерба от землетрясения

Происшествия

В ней принимают участие профессиональные спасатели и добровольцы

Ягуарапаро, Венесуэла, 22 августа 2018, 08:19 — REGNUM  Более 20 тыс. сотрудников Гражданской защиты Венесуэлы и пожарных принимают участие в оценке масштабов ущерба, причиненного произошедшим на севере страны землетрясением, сообщает агентство Prensa Latina 22 августа.

Спасателями выявлены структурные повреждения в зданиях, которые в данный момент оценивают специалисты. Министр внутренних дел Нестор Ревероль призвал граждан обращаться по телефонам горячей линии 24 часа в сутки при обнаружении последствий землетрясения. Также он напомнил, что Венесуэла расположена в сейсмически опасной зоне, и призвал население повышать свои знания в области безопасности жизнедеятельности.

Венесуэльский фонд сейсмологических исследований уточнил, что мощность подземного толчка в штате Сукре в пяти км от города Ягуарапаро составила 6,9 балла по шкале Рихтера. Как сообщало ИА REGNUM, жертвы среди населения не зарегистрированы.

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Землетрясения
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