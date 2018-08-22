Среда, 22 Августа 2018 года
08:34:05 МСК

ЛНР: ВСУ за сутки нарушили «режим тишины» один раз

Происшествия

О жертвах и пострадавших не сообщается

Луганск, 22 августа 2018, 07:40 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР один раз. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в оборонном ведомстве республики.

По сообщению ведомства, обстрелу из 120-миллиметровых минометов подвергся район села Желобок.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля текущего года в Донбассе объявлено «хлебное перемирие», которое игнорируется украинскими силовиками.

Читайте также: Три села ЛНР попали под обстрел ВСУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить