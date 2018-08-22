ЛНР: ВСУ за сутки нарушили «режим тишины» один раз

Луганск, , 07:40 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР один раз. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в оборонном ведомстве республики.

По сообщению ведомства, обстрелу из 120-миллиметровых минометов подвергся район села Желобок.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля текущего года в Донбассе объявлено «хлебное перемирие», которое игнорируется украинскими силовиками.

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