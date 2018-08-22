Взрыв в Ираке: есть пострадавшие

Багдад, , 07:34 — REGNUM В результате взрыва в столице Ирака Багдаде пострадали двое мирных жителей, сообщает 22 августа Kurdistan.ru.

Теракт был произведен с помощью микроавтобуса, к которому злоумышленники прикрепили взрывное устройство. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Напомним, несмотря на заявления центральных властей о полном разгроме боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теракты в Ираке происходят регулярно. Так, 14 августа в шиитском районе Садр произошел взрыв, унесший жизни трех человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На крытом рынке в Багдаде прогремел взрыв, есть жертвы