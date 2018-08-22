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Полиция применила резиновые пули для разгона митинга в Аргентине

Происшествия

На митинг собрались сотрудники судоходной компании, боящиеся потерять свои рабочие места

Ла-Плата, Аргентина, 22 августа 2018, 07:25 — REGNUM  21 августа аргентинская полиция с применением силы разогнала митинг в городе Ла-Плата, административном центре провинции Буэнос-Айрес. Об этом пишет газета La Arena.

Обеспокоенные возможным закрытием крупнейшей аргентинской судоходной компании Astillero Río Santiago рабочие вышли к зданию правительства Буэнос-Айреса. Митингующие начали бросать камни в полицейских и разбили два их автомобиля. Сотрудники правопорядка ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями. Ранены как минимум четыре человека.

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В настоящее время в Аргентине проходит множество забастовок и митингов в связи с жесткой бюджетной экономией, которая оборачивается сокращением зарплат, закрытием компаний и массовыми увольнениями. Как сообщало ИА REGNUM, этим летом Международный валютный фонд выделил кредит Аргентине в размере$ 50 млрд для борьбы с экономическим кризисом.

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Политическая жизнь Аргентины
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