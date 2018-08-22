Появилось видео пылающего двигателя летевшего из Уфы самолета

Уфа, , 07:18 — REGNUM Пассажирский самолет Ту-204 экстренно вернулся после взлета в аэропорт Уфы из-за возгорания одного из двигателей, сообщает 22 августа пресс-служба уфимской воздушной гавани.

«В 05:06 по местному времени по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», выполнявшее рейс 808 Уфа — Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту «Уфа», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 202 пассажира, после приземления они были эвакуированы с помощью надувных трапов. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится расследование, судно отстранено от полетов. Авиакомпания принимает меры по отправке людей в пункт назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выполнявший рейс Якутск — Чокурдах самолёт Ан-24 авиакомпании «Якутия» был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. На борту сломавшегося в воздухе самолёта помимо членов экипажа находились 32 пассажира.

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