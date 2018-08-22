СК на Сахалине проверит информацию об издевательстве над малышом в больнице

Южно-Сахалинск, , 07:10 — REGNUM Следователи Сахалина проверяют сообщения СМИ об издевательствах медсестёр над пятилетним мальчиком в «Сахалинской областной детской больнице». В сети появилось видео, на котором медсёстры связывают малыша колготками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Видео связанного медсестрой малыша появилось в сети 17 августа и вызвало возмущение жителей Сахалина.

Автором видео оказалась пациентка больницы. Которая и выложила его в интернет:

«Я лежала с ребёнком. Этот мальчик лежал один, его забрали из неблагополучной семьи. Честно скажу: он никому не мешал, не бегал, не доставал медсестёр. Другие мамочки за ним иногда присматривали, но не всегда — все ведь со своими детьми», — привело слова женщины сахалинское ИА АСТВ

На видео видно, что медсестра связывает плачущего и напуганного малыша колготками, причём делает это не торопясь, спокойно и привычно.

Очевидцы сообщают, что малыш иногда бегал из палаты в палату, в коридор просто ради веселья. А ещё ребёнок просил у пациентов поесть и попить. За это «преступление» медсестры заворачивали его в простыню, а затем ещё и связывали колготками. Всё это делалось, якобы, по поручению главврача.

«Бедный. Он даже ничего сказать не мог, он не говорит, но видно, что всё понимает, сам ест, умывается», — рассказала женщина-очевидец.

Женщина, выложившая видео в сеть, рассказала, что к главврачу она не обращалась, потому, что хотела спокойно долечиться. И только после выписки выложила видео в сеть.

Журналисты сообщают, что пообщались с другими пациентами, которые отметили уважительное отношение персонала и, якобы, заявили, что не слышали ни о каких скандалах.

В региональном минздраве сообщили, что такой инцидент имел место, но не сейчас, а в ноябре — декабре 2017 года. По словам медиков, малыш из неблагополучной семьи, отстающий в развитии, и, якобы для того, чтобы он себе не навредил, его и связывали.

В Следственном комитете Сахалина сообщили, что приступили к проверке информации об издевательствах над ребёнком.

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Как сообщало ИА REGNUM, случай издевательства над маленьким ребёнком из неблагополучной семьи в больнице Сахалина не первый. В июне 2017 года в сети появилось видео, на котором медсестра больницы города Макарова матом отчитывала двухлетнего ребёнка, угрожая ему, оскорбляя и пугая малыша. Медсестра была уволена. Никакой другой ответственности она не понесла.