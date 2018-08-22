Из стоматологии в кому: житель Бердска после лечения зубов стал инвалидом

Бердск, Новосибирская область, , 06:14 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области проверяет информацию СМИ о том, что мужчина впал в кому после лечения в стоматологической поликлинике города Бердска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о трагедии, которая произошла с оператором местного телевидения Антоном Ермоленко. Как сообщали местные СМИ, летом 2017 года он обратился к стоматологу. Но после лечения зубов мужчине резко стало плохо, развилась флегмона шеи, и он впал в кому.

Следователи назначили уголовно-процессуальную проверку по факту размещения в СМИ информации о происшествии — устанавливаются все обстоятельства.

Сейчас Антон Ермоленко прикован к кровати и находится в вегетативном состоянии — он пережил клиническую смерть и 1,5 месяца провёл в коме.

Как сообщает «Телеканал 360», мать мужчины подала в суд на медиков. Она требует 15 миллионов рублей — на них планирует лечить сына.