В Кемерово у торгового центра «Променад-2» произошел пожар

Кемерово, , 06:09 — REGNUM На территории около ТЦ «Променад-2» и Ленинградского рынка в Кемерово произошел пожар, сообщает пресс-служба кемеровского МЧС.

По данным ведомства, загорелась бытовка с навесом. На место происшествия выехали семь человек и две единицы пожарной техники. Огонь получилось локализовать к полуночи. В результате пожара сгорел навес и обгорели стены бытовки. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 66 человек. В ходе расследования выяснилось, что здание эксплуатировалось с серьезными нарушениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Екатеринбурге в результате задымления в одном из торговых центров из здания были эвакуированы около тысячи человек. Сообщается, что задымление было своевременно обнаружено благодаря срабатыванию автоматической противопожарной сигнализации. Пострадавших нет. После проветривания ТРЦ возобновил свою работу.

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