Ямал: как владелец «Лексуса» избежал наказания за взятку

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:02 — REGNUM Прокуратура Ямала выявила очередное «незаконное постановление следователя СУ СК России по ЯНАО о прекращении уголовного дела о тяжком коррупционном преступлении». На этот раз, по мнению прокуроров, следствие покрывало пьяного водителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо крупных коррупционеров, органы прокуратуры проводят планомерную работу по искоренению мелкого взяточничества среди сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД России, которым чаще всего предлагаются «решение вопроса» за деньги. Однако есть обратные случаи, когда на пути нарушителей попадаются честные госавтоинспекторы, однако виновным удаётся избежать наказания на стадии расследования уголовного дела.

В ходе прокурорской проверки на Ямале был выявлен странный случай закрытия уголовного дела коррупционной направленности. Установлено, что рано утром 28 января 2018 года экипаж дорожной полиции из этого города остановил пьяного водителя за рулём Lexus IS 250, 2013 года выпуска. Нарушитель предложил инспектору ДПС 100 тысяч рублей. Полицейский уведомил своё руководство о факте склонения к взятке. Против водителя в СУ СКР было заведено уголовное дело за склонение к коррупционному преступлению. Но после двух месяцев следствие было прекращено в связи с отсутствием в действиях нарушителя признаков состава преступления.

Следователь заявил, что предложение дать взятку было сделано пьяным водителем с целью обмана сотрудника полиции. Дескать у подозреваемого отсутствовала реальная финансовая возможность передать такую сумму.

Прокуратура автономного округа увидела в действиях следователя нарушение закона, дело водителя-взяточника направлено на повторное расследование.

Напомним, в конце июля прокуратура автономного округа заявила о том, что в 2018 году поставлено на учет шесть коррупционных преступлений, укрытых следователями СУ СК России по ЯНАО путем не регистрации сообщений о преступлениях, а также путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела.

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