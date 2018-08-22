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Почти нет выживших: автомобиль упал с обрыва на юго-западе Китая

Происшествия

Восемь погибших, один тяжелораненый

Куньмин, Китай, 22 августа 2018, 05:02 — REGNUM  Восемь человек погибли, еще один получил серьезные ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в уезде Хуэйцзэ в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в 14:45 по местному времени 21 августа, когда минивен упал с обрыва, съехав с дороги. Два человека погибли на месте, еще шесть — скончались в госпитале. Один раненый в крайне тяжелом состоянии находится на лечении. Причины инцидента выясняются.

Напомним, что 12 августа девять человек стали жертвами серьезной автомобильной аварии на востоке Китая в результате столкновения трех грузовых и двух легковых автомобилей.

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Дорожно-транспортные происшествия
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