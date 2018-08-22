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Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в Москве

Происшествия

Пешеход получил назначительные травмы

Москва, 22 августа 2018, 04:50 — REGNUM  Водитель автомобиля Mitsubishi сбил пешехода на юге Москвы, сообщает агентство «Москва».

По данным агентства, водитель сбил человека на улице Воронежской в районе дома № 9, после чего скрылся с места происшествия. Пешеход получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время полиция разыскивает виновника ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в московском районе Отрадное водитель рейсового автобуса сбил пешехода, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередное ДТП в Москве: водитель автобуса сбил пешехода

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Дорожно-транспортные происшествия
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