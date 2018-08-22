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В Москве завели уголовное дело на мужчину, делавшего операцию на дому

Происшествия

У 54-летнего мужчины, проводившего обрезание мальчику, не было лицензии на осуществление медицинской деятельности

Москва, 22 августа 2018, 04:27 — REGNUM  Московский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, проводившего маленькому мальчику хирургическую операцию на дому, сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Сообщается, что уголовное дело заведено по части 1 статьи 235 УК РФ — незаконное осуществление медицинской деятельности. По данным следователей, у 54-летнего мужчины, проводившего обрезание мальчику, не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Напомним, 20 августа 54-летний мужчина проводил операцию ребенку 2016 года рождения хирургическую операцию на дому, в результате чего у мальчика начались судороги и анафилактический шок. Ребенок был госпитализирован в состоянии комы. На текущий момент мальчик уже вышел из комы и его состоянию ничего не угрожает.

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Медицина
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