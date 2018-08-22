Следственный комитет возбудил дело за жестокое задержание в «Домодедово»

Москва, , 03:00 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения силы при задержании мужчины в столичном аэропорту «Домодедово», сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия. В ходе расследования следствие выяснит, превысил ли полицейский полномочия при задержании пьяного мужчины, а также оценит, предшествовали ли этому оскорбления в адрес правоохранителя.

Напомним, 19 августа полицейский роты ППС в аэропорту «Домодедово» применил избыточную силу при задержании 44-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения.