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Следственный комитет возбудил дело за жестокое задержание в «Домодедово»

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 стать 286 УК РФ

Москва, 22 августа 2018, 03:00 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения силы при задержании мужчины в столичном аэропорту «Домодедово», сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия. В ходе расследования следствие выяснит, превысил ли полицейский полномочия при задержании пьяного мужчины, а также оценит, предшествовали ли этому оскорбления в адрес правоохранителя.

Напомним, 19 августа полицейский роты ППС в аэропорту «Домодедово» применил избыточную силу при задержании 44-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Происшествия в аэропортах
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