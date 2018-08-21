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ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Происшествия

Каратели применили минометы и стрелковое оружие

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
U.S. Army Europe
ВСУ

Соледар, ДНР, 21 августа 2018, 23:24 — REGNUM  Боевики вооруженных сил Украины обстреляли Горловку, Дзержинское, Коминтерново и Саханку, сообщили 21 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Населенный пункт Дзержинское обстреляли из стрелкового оружия. В Коминтерново прилетели три мины калибра 82 мм из поселка Талаковка. По Горловке были выпущены семь мин калибра 120 мм. Саханку украинские боевики обстреляли из Широкино, применив крупнокалиберное стрелковое оружие, а также гранатометы АГС-17 и СПГ-9.

Напомним, 19 августа в ДНР заявили о стабилизации ситуации на фронте, однако призвали к осторожности, поскольку противник может активизировать диверсионную деятельность.

Читайте подробнее: В ДНР прогнозируют усиление диверсионной активности украинских силовиков

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Действия ВС Украины в Донбассе
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