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В Одессе неизвестный пытался застрелить чиновника из нагана

Происшествия

Полиция квалифицировала инцидент как покушение на убийство

Одесса, Украина, 21 августа 2018, 23:04 — REGNUM  Заместитель директора Черноморской жилищно-коммунальной службы был ранен неизвестным, заявили 21 августа в пресс-службе управления национальной полиции Украины в Одесской области.

Нападавший подбежал к машине, припаркованной на улице академика Вильямса, и открыл огонь. Мужчина с ранениями груди и предплечья госпитализирован. В полиции отметили, что в чиновника стреляли боевыми патронами системы Наган.

Напомним, 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу в здании городского совета. В результате погиб один полицейский и тяжело ранен охранник. Нападавший в ходе перестрелки был убит.

Читайте подробнее: Неизвестный обстрелял полицейских в Харькове — один страж порядка погиб

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