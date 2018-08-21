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После гибели ребёнка в Пскове проверят все канализационные колодцы

Происшествия

Трагедия произошла в деревне Долгорепицы в 10 км от Пскова

Псков, 21 августа 2018, 22:23 — REGNUM  В связи с гибелью 9-летнего мальчика в заброшенном канализационном колодце в деревне Долгорепицы под Псковом в городе проверят все колодцы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, такое поручение дал глава Пскова Иван Цецерский.

Администрации города поручено в срок до 1 сентября провести инвентаризацию всех объектов коммунального хозяйства. Особое внимание будет уделено техническому состоянию и эксплуатации канализационным колодцам города.

Отметим, что мальчик 2009 года утонул 19 августа в заброшенном колодце в деревне Долгорепицы Псковского района — это в 10 км от Пскова. По данным СМИ, ребёнок забрался в колодец во время игры.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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