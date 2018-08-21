В Новгородской области продлили карантин по чуме свиней до конца ноября

Великий Новгород, , 21:16 — REGNUM В Новгородской области до 22 ноября продлён карантин по африканской чуме свиней (АЧС), введённый в связи со вспышкой инфекции на крупном свиноводческом комплексе в Волотовском районе. Как было отмечено сегодня, 21 августа, на заседании областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в правительстве области, ограничительные мероприятия продолжат действовать на территориях Волотовского, Старорусского, Солецкого и Шимского районов.

Принято решение ограничить зону эпизоотического очага до размеров застройки свинокомплекса в деревне Волот и в связи с этим снять четыре из пяти охранно-карантинных постов. Таким образом, до завершения карантина будет действовать только один пост — при въезде к комплексу.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев подчеркнул, что благодаря оперативной и слаженной работе всех служб и органов удалось не допустить распространения вируса АЧС за пределы очага заражения.

По его словам, отработаны все межхозяйственные связи между предприятиями «Новгородского бекона» в деревнях Волот (Волотовский район) и Чечулино (Новгородский район) и самого мясоперерабатывающего производства — «Великоновгородского мясного двора».

«Исследованы пробы мяса и готовой свиноводческой продукции с мясокомбината и более 600 проб сыворотки крови свиней с племфермы и репродуктора на ферме предприятия в деревне Чечулино. Все пробы дали отрицательный результат, генома вируса АЧС в продукции предприятия не обнаружено», — отметил Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг АЧС на откормочной площадке ООО «Новгородский бекон» был выявлен 21 июля. После обнаружения вируса здесь было уничтожено всё поголовье — 37 тыс. животных. Кроме того, в радиусе 10 км от комплекса из частных домашних хозяйств были изъяты 20 свиней. Их владельцам выплатили компенсации. Первоначально карантин был введён до 21 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский свиноводческий комплекс из-за АЧС лишился 37 тыс. свиней