Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Испании

Малага, Испания, 21 августа 2018, 20:59 — REGNUM Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на юге Испании, передаёт La Vanguardia.
Как сообщается, авария произошла 21 августа на железнодорожном переезде в провинции Малага.
По предварительным данным, травмы получили три человека, находившиеся в поезде, и двое людей в грузовике.
Сообщается, что поезд в результате столкновения не сошёл с рельсов, тем не менее состав получил повреждения. Подробности и обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.
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