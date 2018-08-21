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Метрополитен хочет компенсации за падение крана на фасад «Воробьёвых гор»

Происшествия

Автокран повредил отделку вестибюля станции московского метро

Метрополитен хочет компенсации за падение крана на фасад «Воробьёвых гор»
Иллюстрация: Mosmetro.ru
Метрополитен

Москва, 21 августа 2018, 20:50 — REGNUM  Московский метрополитен намерен получить компенсацию за повреждение отделки фасада северного вестибюля станции «Воробьёвы горы» в результате падения автомобильного крана. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Подчёркивается, что упавший автокран не принадлежит московскому метро, его владелец в настоящее время устанавливается. «Специалисты оценят размер причинённого ущерба, после чего метрополитен потребует компенсации», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в столичном метрополитене сообщили, что возле станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии «перевернулся автокран сторонней организации». Отмечалось, что в результате ЧП никто не пострадал. Инцидент не отразился на графике движения поездов.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле станции метро «Воробьёвы горы» в Москве перевернулся автокран

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ЧП в метрополитене
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