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Сорвавшаяся крыша ТЦ в Туле повредила 20 автомобилей

Происшествия

Никто из людей в результате инцидента не пострадал

Сорвавшаяся крыша ТЦ в Туле повредила 20 автомобилей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ураган

Тула, 21 августа 2018, 19:57 — REGNUM  В Туле из-за сильного ветра днём 21 августа сорвало крышу здания, в результате чего оказалось повреждено около 20 автомобилей, передаёт телеканал «Первый тульский».

Как сообщается, сорвавшаяся часть крыши перелетела через дорогу и придавила два легковых автомобиля, стоявшие возле автосалона. Остальные машины зацепило фрагментами кровли. Никто из людей при этом не пострадал.

В региональном управлении МЧС России подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что из-за сильного ветра сорвало крышу торгового центра, расположенного на Новомосковском шоссе. В ведомстве сообщили, что к настоящему времени обрушившиеся конструкции крыши убраны с автомобилей.

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