В Чечне скончался подросток, устроивший самоподрыв на посту ДПС

Грозный, , 19:11 — REGNUM Подросток, получивший ранения во время попытки теракта на посту ДПС в селе Мескер-Юрт в Чечне, скончался. Во время самоподрыва он получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет ТАСС.

По данным агентства, он был единственным выжившим среди пятерых участников серии терактов, совершенных накануне праздника Курбан-байрам 20 августа в Чечне. Его брат совершил нападение на отдел МВД в Шалинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа, около 10:30, двое молодых людей попытались проникнуть на территорию Шалинского РОВД. Вооруженные ножами, они ранили двоих полицейских и были нейтрализованы ответным огнем.

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В это же время их сообщник устроил взрыв СВУ у поста полиции в селе Мескер-Юрт Шалинского района. Он был госпитализирован с полученными при этом ранениями, а из полицейских никто не пострадал.

Еще двое злоумышленников устроили наезд на сотрудников полиции на автомобиле. Во время погони они были ликвидированы. Как сообщили в правоохранительных структурах, все нападавшие были подростками в возрасте от 11 до 16 лет. Ими руководили эмиссары из-за рубежа. Целью терактов была дестабилизация обстановки в республике во время празднования Курбан-байрама.

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