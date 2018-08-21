Ураган снес леса в арке Главного штаба в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Сильный ветер, порывы которого в Петербурге достигают 20 м/с, снес реставрационные леса в арке Главного штаба на Большой Морской улице в центре Северной столицы. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших людях, в том числе о несовершеннолетнем.

«Четыре кареты скорой помощи, две реанимации, спасатели и пожарные <…> Пострадал ребенок и несколько взрослых», — сообщили горожане в соцсети.

По их словам, «порывом ветра разнесло деревянную конструкцию на крыше», ее обломки упали на прохожих. «Люди сразу бросились помогать, «скорую» вызвали», — рассказали очевидцы.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, при падении деревянных балок строительной конструкции пострадали три человека. Специалисты сейчас предпринимают меры по предотвращению новых инцидентов.

«Пожалуйста, обходите вокруг по Невскому проспекту, если вам нужно на Дворцовую площадь! Палки до сих пор летят с крыши!!!», — предупреждают неравнодушные петербуржцы.

Как сообщили в МЧС, в Петербурге вечером 21 августа местами ожидаются грозы, ливни с усилением ветра до 15−18 м/с.