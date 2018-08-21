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В результате ДТП с автобусом в Ташкенте пострадали 17 человек

Происшествия

ДТП произошло днем 20 августа в Юнусабадском районе Ташкента

Ташкент, 21 августа 2018, 18:48 — REGNUM  В результате ДТП с рейсовым автобусом в центре Ташкента пострадали 17 человек, сообщает 21 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на МВД республики.

ДТП произошло днем 20 августа в Юнусабадском районе Ташкента. По словам пассажиров, автобус подрезал автомобиль Spark, в результате чего водитель повернул направо, и автобус врезался в столб. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают виновного в ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Юнусабадский районный суд Ташкента признал вину гражданина США в ДТП, в результате которого погибла женщина. Однако за нарушение закона суд назначил штраф в размере $2,2 тыс. и сохранил права водителю.

Читайте ранее в этом сюжете: За смертельное ДТП в Узбекистане гражданин США получил штраф

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Дорожно-транспортные происшествия
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