Отклик «Зимней вишни»: в Новосибирске закрывают кинотеатр «Рассвет»

Новосибирск, , 18:23 — REGNUM В Новосибирске закрывается единственный в Затулинском жилмассиве кинотеатр «Рассвет». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информация о закрытии кинотеатра в здании на улице Зорге появилась на его странице в социальной сети «Вконтакте».

"Друзья, 2 сентября последний день работы кинотеатра «Рассвет». Кинотеатр прекращает свою работу», — говорится в сообщении.

Новосибирский городской сайт со ссылкой на компанию «Актив», которой принадлежит кинотеатр «Рассвет», сообщает, что собственники хотят подыскать новое место, потому как «нет интереса вкладывать огромнейшие деньги в то, чтобы его переделать».

Следом за кинотеатром съедет и принадлежащий «Активу» бар «Республика», а также детская игровая комната «Республика ШКИД».

«В связи с предстоящим закрытием кинокомплекса «Рассвет 3D» мы усердно ищем помещение для игровой комнаты», — сообщили на своей странице «Вконтакте» владельцы игровой комнаты.

Отметим, в июне Кировский районный суд Новосибирска по исковому заявлению прокурора из-за нарушений требований пожарной безопасности запретил кинотеатру «Рассвет» и бару «Республика» работать в здании на улице Зорге 47/2. Прокурорская проверка выявила нарушения, которые создают угрозу для жизни и здоровья граждан.

«15 июня 2018 года по делу вынесено решение, заявленные требования прокурора Кировского района города Новосибирска удовлетворены. ООО «Актив» запрещена эксплуатация здания, расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 47/2 (Кинотеатр «Рассвет», Бар «Республика») до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности», — говорится в решении суда.

В «Активе» заявили, что сначала подали апелляцию на решение суда, но после решили прекратить тяжбы и просто съехать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые проверки торговых центров и кинотеатров начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. В Новосибирской области были проверены более 160 объектов с массовым пребыванием людей ‑ и только в четырёх из них нарушения не обнаружены.

Напомним, что пожар, унёсший жизни 60 человек, произошёл в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Сегодня, 21 августа, здание «Зимней вишни» было полностью демонтировано.

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