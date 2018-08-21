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В румынской деревне в школу пришел медведь

Происшествия

Полицейские застрелили косолапого хищника

Бухарест, 21 августа 2018, 17:45 — REGNUM  Румынские полицейские застрелили бурго медведя, который пробрался в школу в трансильванском жудеце Харгита, 21 августа передает агентство Associated Press.

По словам представителя районной администрации Сандора Петреса, по пути в школу косолапый хищник убил козу. Однако в самой школе ему было нечем поживиться — школьники сейчас на каникулах.

В Румынии проживает около 6000 бурых медведей. Обычно медведи не приближаются к местам обитания людей в летнее время года.

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