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Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Петербурге

Происшествия

Авария случилась в Красном Селе

Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Петербурге
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
ДТП в Красном Селе (цитата группы «ДТП и ЧП")

Санкт-Петербург, 21 августа 2018, 16:54 — REGNUM  Легковой автомобиль врезался в микроавтобус и в пассажирский автобус в Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга). В результате аварии пострадали по меньшей мере пять человек.

Как сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 21 августа около 13:50 на Петергофском шоссе, 79.

22-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. После этого Ford врезался в автобус ЛИАЗ.

В результате ДТП водитель машины Ford госпитализирован в тяжёлом состоянии, его пассажир, девушка 1997 года рождения, отправлена в больницу в состоянии средней тяжести.

В микроавтобусе пострадали три пассажира — два мужчины и женщина — все в средней степени вреда здоровью.

По факту ДТП проводится проверка.

«Форд Фокус» в «лобовую» столкнулся с маршруткой «Мерседес». — рассказали очевидцы в соцсети. — Он шел с превышением, и не справился с управлением, и ушел в занос на встречную».

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Дорожно-транспортные происшествия
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