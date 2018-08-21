Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в микроавтобус и в пассажирский автобус в Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга). В результате аварии пострадали по меньшей мере пять человек.

Как сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла 21 августа около 13:50 на Петергофском шоссе, 79.

22-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. После этого Ford врезался в автобус ЛИАЗ.

В результате ДТП водитель машины Ford госпитализирован в тяжёлом состоянии, его пассажир, девушка 1997 года рождения, отправлена в больницу в состоянии средней тяжести.

В микроавтобусе пострадали три пассажира — два мужчины и женщина — все в средней степени вреда здоровью.

По факту ДТП проводится проверка.

«Форд Фокус» в «лобовую» столкнулся с маршруткой «Мерседес». — рассказали очевидцы в соцсети. — Он шел с превышением, и не справился с управлением, и ушел в занос на встречную».