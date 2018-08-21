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Банк «Авангард» заявил о нарушении работы сайта из-за дорожных служб

Происшествия

В ходе дорожных работ оказались повреждены кабели серверного центра банка

Москва, 21 августа 2018, 16:49 — REGNUM  В работе сайта и других интернет-сервисов банка «Авангард» днём 21 августа произошли технические неполадки. Об этом сообщается на странице банка в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается, сбой произошёл из-за повреждения кабелей рядом с серверным центром банка в Москве при проведении дорожно-строительных работ.

«Так московские дорожные службы на несколько часов могут в один момент лишить пять тысяч сотрудников банка доступа к своим рабочим местам, свыше одного миллиона клиентов доступа к своему банку, в пик уборочной нарушить координацию всех сельскохозяйственных работ в пяти регионах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтная бригада уже приступила к восстановлению коммуникационных каналов, в течение нескольких часов сервисы банка должны быть восстановлены.

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