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СК начал проверку по факту массового отравления строителей в Подмосковье

Происшествия

В результате пищевого отравления погиб один и пострадали 25 граждан Таджикистана

СК начал проверку по факту массового отравления строителей в Подмосковье
klimkin
Мастерок

Котельники, Московская область, 21 августа 2018, 16:32 — REGNUM  Следователи выясняют обстоятельства массового отравления рабочих из строительного городка в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, накануне в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления были доставлены 26 граждан Таджикистана, один из которых скончался.

Установлено, что накануне мужчины принимали пищу, находясь на работе в Москве. Медики поставили пострадавшим предварительный диагноз — гастроэнтерит.

По факту произошедшего в настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в СК.

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Массовые пищевые отравления
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