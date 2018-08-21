Убийство инвалида на Урале: 13-летнюю девочку ждёт изоляция

Берёзовский, Свердловская область, , 16:29 — REGNUM Предполагаемая подельница подростков, убивших в свердловском городе Берёзовский 20-летнего инвалида, может быть помещена в в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Девочке сейчас 13 лет. Возраста привлечения к уголовной ответственности она пока не достигла. Но, как пояснили в СКР, есть возможность ограничить её свободу, отправив в это центр. Однако последнее слово скажет суд.

Отметим, остальным четверым подросткам уже предъявлены обвинения. Правда, не по статье за умышленное убийство, как требуют жители Берёзовского, а по статье 111, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, 20-летний инвалид был убит 9 августа. Группа подростков заманила его за гаражи и зверски избила.

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