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В Югре сгорел аварийный дом: 12 семей без крова, есть пострадавший

Происшествия

С начала 2018 года в ХМАО были возгорания в 175 многоквартирных и 48 в двухэтажных домах

В Югре сгорел аварийный дом: 12 семей без крова, есть пострадавший
Евгений Столица Село горит. 1906

Нефтеюганск, Югра, 21 августа 2018, 15:54 — REGNUM  В Нефтеюганске (ХМАО) сгорел двухэтажный деревянный дом №62 в четвёртом микрорайоне. Один человек получил ожоги, 12 семей остались без крова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал в дежурную часть поступил 21 августа в 00:26 по местному времени. По информации ГУ МЧС ликвидирован в течение 20 минут, по словам очевидцев — в течение часа. По сообщению паблика «Это Юганск, детка!», пожар начался в одной из квартир.

Отметим, что это третий пожар в деревянных двухэтажных домах с начала лета. 7 июня сгорел дом № 61 в шестом микрорайоне, через шесть дней — дом № 71. Жителям Нефтеюганска, оставшимся без жилья, предоставили новое жилье из маневренного фонда и выплатили единовременную помощь в размере 40 тыс. рублей на каждую семью.

Отметим, что сгоревший дом был 1967 года постройки и признан аварийным. И это не первый дом давней постройки в Нефтеюганске, который был уничтожен огнём этим летом. С начала 2018 года в ХМАО были возгорания в 175 многоквартирных и 48 в двухэтажных домах, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП в Нефтеюганске: «Пожарные стояли и смотрели, как горит наш дом»

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Пожары в жилых домах
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