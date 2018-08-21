Пенсионер забыл в троллейбусе Читы миллион рублей

Чита, , 15:49 — REGNUM Поездка в Читу едва не стоила иногороднему пенсионеру кругленькой суммы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина забыл сумку, в которой находилось свыше 1 млн рублей, в троллейбусе.

Об оставленном в общественном транспорте подозрительном предмете в полицию сообщила кондуктор. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели сумку и обнаружили в ней несколько пачек с деньгами и документы на имя 81-летнего жителя города Петровск-Забайкальский. Забывчивого гражданина разыскали. Как рассказал сам пенсионер, в Чите он проездом и, выходя из троллейбуса, забыл свою сумку.

Полицейские сопроводили пожилого человека в ближайшее отделение банка, где он положил деньги на банковский счёт, а затем проводили до гостиницы и помогли устроиться. Петровчанин поблагодарил полицейских за помощь.

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