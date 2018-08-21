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Жители Якутии сообщили о гибели рыб в море Лаптевых

Происшествия

ЧП случилось в Булунском районе Якутии

Жители Якутии сообщили о гибели рыб в море Лаптевых
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п.г.т. Тикси, Якутия, 21 августа 2018, 15:30 — REGNUM  Поступившая от жителей Якутии информация о загрязнении моря Лаптевых и гибели рыб проверяется специалистами. Об этом сообщил журналистам председатель регионального госкомитета по делам Арктики Прокопий Николаев.

ЧП случилось в Булунском районе Якутии. Местные жители сообщили о найденной на берегу мертвой рыбе.

О результатах проверки будет сообщено позднее, пообещал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа массовая гибель рыбы произошла в Татарии. ЧП случилось из-за сброса сточных вод в реку Танайка в Елабужском районе.

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