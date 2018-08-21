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В Карагандинской области сильный ветер повредил более 30 частных домов

Происшествия

Ветром снесло более 3 тыс. кв. м кровли

В Карагандинской области сильный ветер повредил более 30 частных домов
Морис де Вламинк. Рюэй-ла-Гадельер. Начало 1930-х

Караганда, Казахстан, 21 августа 2018, 15:19 — REGNUM  В Карагандинской области сильный ветер сорвал несколько тысяч квадратных метров кровли с крыш жилых домов, сообщили 21 августа в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, жертв и пострадавших от действий сильного ветра нет. В селе Тассуат Нуринского района с частных домов сорвало 3 135 квадратных метров кровли. Пострадали также крыши дома культуры и школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на юге Казахстана в результате сильного ветра были повреждены крыши многих зданий, а также кровля школ, административных зданий и других объектов.

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