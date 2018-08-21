Вторник, 21 Августа 2018 года
17:04:03 МСК

Пьяную дебоширку сняли в Петербурге с рейса в Самару

Происшествия

Девушка вела себя агрессивно

Санкт-Петербург, 21 августа 2018, 15:12 — REGNUM  Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал на борту самолета, готовившегося к вылету в Самару из петербургского аэропорта «Пулково». Представляющую угрозу пассажирку пришлось сдать сотрудникам полиции. Об этом сообщила 21 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Перед взлетом самолета 25-летняя жительница Самары проявила агрессию к окружающим, ругалась матом, грубила в ответ на замечания экипажа и не выполняла требования стюардов, мешала другим пассажирам.

Диспетчер аэропорта сообщил о происходящем на борту самолета сотрудникам транспортной полиции. Полицейские поднялись на борт и доставили дебоширку в линейный отдел МВД России, при этом от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ», — сообщила Ирина Волк.

Нарушительнице грозит до 15 суток ареста.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить