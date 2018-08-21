Пьяную дебоширку сняли в Петербурге с рейса в Самару

Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал на борту самолета, готовившегося к вылету в Самару из петербургского аэропорта «Пулково». Представляющую угрозу пассажирку пришлось сдать сотрудникам полиции. Об этом сообщила 21 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Перед взлетом самолета 25-летняя жительница Самары проявила агрессию к окружающим, ругалась матом, грубила в ответ на замечания экипажа и не выполняла требования стюардов, мешала другим пассажирам.

Диспетчер аэропорта сообщил о происходящем на борту самолета сотрудникам транспортной полиции. Полицейские поднялись на борт и доставили дебоширку в линейный отдел МВД России, при этом от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ», — сообщила Ирина Волк.

Нарушительнице грозит до 15 суток ареста.