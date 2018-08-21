В Ростове-на-Дону под следствие попал борец с коррупцией

Ростов-на-Дону, , 14:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о вымогательстве взятки, главным фигурантом которого стал бывший руководитель антикоррупционного отдела службы судебных приставов. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональной прокуратуре.

Взятку начальник отдела противодействия коррупции регионального управления ФССП вымогал через посредника. Определённая сумма требовалась для организации служебной проверки таким образом, чтобы взяткодатель избежал привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения с федеральной госслужбы.

Уголовное дело в отношении бывшего борца с коррупцией возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки с вымогательством»).

Напомним, в начале августа стало известно о том, что в Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы полиции подозреваются в вымогательстве взятки у одного из жителей города-миллионника. Сначала 300 тыс. рублей, а затем 100 тыс. рублей четверо правоохранителей потребовали у ростовчанина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

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